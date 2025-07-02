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2 июля, 14:38

Гендира «Ростовводоканала» Юркина обвинили в разглашении гостайны из-за письма

Евгений Юркин (по центру). Обложка © Telegram / Ростовводоканал

Евгений Юркин (по центру). Обложка © Telegram / Ростовводоканал

Генеральный директор «Ростовводоканала» Евгений Юркин обвиняется в разглашении гостайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, Евгений Юркин отправил обычной почтой в региональное МинЖКХ документы, содержащие сведения о критически важных объектах инфраструктуры Ростова-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

В УФСБ уточнили, что у фигуранта проведены обыски, а следствие проверяет другие нарушения со стороны руководства предприятия. Ведомство не исключает новых эпизодов в рамках расследования.

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А в конце июня двоим чиновникам из Петербурга предъявили обвинения в коррупции. Как рассказывал Life.ru, речь идёт о руководитель администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главе местной администрации Дмитрие Кохно. Следствие считает, что в минувшем ноябре они через посредника вымогали у коммерческой структуры регулярные выплаты в обмен на покровительстве при заключении госконтрактов.

Юрий Лысенко
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