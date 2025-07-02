СК: Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге выдвинуты обвинения

Следствие выдвинуло обвинение шестерым подозреваемым, которые могут быть причастны к убийствам и покушениям на уроженцев Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ. Все фигуранты дела арестованы, у них российское гражданство.

«В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму)», — уточнили в ведомстве.