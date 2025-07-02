Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 13:35

СК: Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге выдвинуты обвинения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следствие выдвинуло обвинение шестерым подозреваемым, которые могут быть причастны к убийствам и покушениям на уроженцев Азербайджана в Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ. Все фигуранты дела арестованы, у них российское гражданство.

«В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму)», — уточнили в ведомстве.

Как полагает следствие, обвиняемые причастны к расправе над Юнусом Пашаевым в 2001 году. также их подозревают в покушении на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева. По мнению правоохранителей, преступления совершались из-за конфликтов в бизнесе и переделе сфер влияния.

«Возможны ограничения»: В ГД оценили вероятность разрыва торговых связей с Азербайджаном
«Возможны ограничения»: В ГД оценили вероятность разрыва торговых связей с Азербайджаном

Напомним, в конце июня сотрудники СК РФ задержали подозреваемых в убийстве азербайджанцев. Речь идёт об этнической ОПГ, которая убирала конкурентов по бизнесу в 2000-х. Тогда в Баку силовики задержали двух российских журналистов, однако МИД РФ выступил с требованием немедленно освободить их. Позже Азербайджан также предупредили об ударе по экономике из-за возможного разрыва торговли с Россией.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar