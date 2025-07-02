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2 июля, 14:06

Letim заявила о повышенной нагрузке на систему после жалоб туристов в Турции на сбои

Компания Letim заявила, что её платёжная система работает в штатном режиме

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ letimapp

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ letimapp

Турецкая платёжная система Letim работает в штатном режиме, при этом фиксируется повышенная нагрузка из-за большого числа транзакций, связанных с выездом россиян в отпуск за рубеж. Так в пресс-службе самой компании прокомментировали Life.ru жалобы туристов из России на неработающие карты Letim в Турции.

«Letim продолжает работу в штатном режиме и выражает свою приверженность поддержке пользователей. На данный момент мы фиксируем повышенную нагрузку на систему, связанную с ростом числа транзакций в летний период», — сказано в заявлении.

В Letim подчеркнули, что понимают важность стабильного доступа к сервису для своих клиентов и продолжают улучшать техническую инфраструктуру, чтобы обеспечить эффективную работу платёжного сервиса для всех пользователей.

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Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен российских туристов в Турции столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы Letim. Пользователи жаловались, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. Также утверждалось, что в банкоматах невозможно снять деньги.

Татьяна Миссуми
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