Letim заявила о повышенной нагрузке на систему после жалоб туристов в Турции на сбои

Турецкая платёжная система Letim работает в штатном режиме, при этом фиксируется повышенная нагрузка из-за большого числа транзакций, связанных с выездом россиян в отпуск за рубеж. Так в пресс-службе самой компании прокомментировали Life.ru жалобы туристов из России на неработающие карты Letim в Турции.

«Letim продолжает работу в штатном режиме и выражает свою приверженность поддержке пользователей. На данный момент мы фиксируем повышенную нагрузку на систему, связанную с ростом числа транзакций в летний период», — сказано в заявлении.

В Letim подчеркнули, что понимают важность стабильного доступа к сервису для своих клиентов и продолжают улучшать техническую инфраструктуру, чтобы обеспечить эффективную работу платёжного сервиса для всех пользователей.