Letim заявила о повышенной нагрузке на систему после жалоб туристов в Турции на сбои
Компания Letim заявила, что её платёжная система работает в штатном режиме
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Турецкая платёжная система Letim работает в штатном режиме, при этом фиксируется повышенная нагрузка из-за большого числа транзакций, связанных с выездом россиян в отпуск за рубеж. Так в пресс-службе самой компании прокомментировали Life.ru жалобы туристов из России на неработающие карты Letim в Турции.
«Letim продолжает работу в штатном режиме и выражает свою приверженность поддержке пользователей. На данный момент мы фиксируем повышенную нагрузку на систему, связанную с ростом числа транзакций в летний период», — сказано в заявлении.
В Letim подчеркнули, что понимают важность стабильного доступа к сервису для своих клиентов и продолжают улучшать техническую инфраструктуру, чтобы обеспечить эффективную работу платёжного сервиса для всех пользователей.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько сотен российских туристов в Турции столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы Letim. Пользователи жаловались, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. Также утверждалось, что в банкоматах невозможно снять деньги.