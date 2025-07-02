Подгузники и примитивный язык: Двух детей-призраков обнаружили брошенными на ферме

В Италии нашли двух детей-призраков, которые жили в полной изоляции от общества. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местные власти.

Брат и сестра шести и девяти лет практически не контактировали с внешним миром, говорили на собственном «примитивном» языке и даже не были зарегистрированы в школах или у врачей. Полиция обнаружила их на ферме под Турином во время проверки из-за угрозы наводнения — дети выглядели неопрятно и носили подгузники. Суд по делам несовершеннолетних распорядился изъять их из семьи.

Их 54-летний отец по имени Федерико заявил, что видится с детьми дважды в неделю и лишён опекунских прав, но делает всё возможное, чтобы вернуть опеку. Мужчина, назвавшийся голландским скульптором, утверждает, что купил ферму три года назад за €120 тыс. По его словам, дети получили домашнее образование, их учили английскому и итальянскому через Интернет, а отсутствие регистрации в Италии он объяснил болезнью жены и нехваткой времени.

Мать детей, 38-летняя женщина марокканского происхождения, по версии властей, либо отсутствовала, либо не уделяла им внимания. Семья часто переезжала, опасаясь пандемии, и поселилась на ферме лишь за три месяца до наводнения. Власти считают, что отец намеренно изолировал детей от общества.