Подгузники и примитивный язык: Двух детей-призраков обнаружили брошенными на ферме
Mirror: В Италии спасатели нашли одичавших детей-маугли на заброшенной ферме
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В Италии нашли двух детей-призраков, которые жили в полной изоляции от общества. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местные власти.
Брат и сестра шести и девяти лет практически не контактировали с внешним миром, говорили на собственном «примитивном» языке и даже не были зарегистрированы в школах или у врачей. Полиция обнаружила их на ферме под Турином во время проверки из-за угрозы наводнения — дети выглядели неопрятно и носили подгузники. Суд по делам несовершеннолетних распорядился изъять их из семьи.
Их 54-летний отец по имени Федерико заявил, что видится с детьми дважды в неделю и лишён опекунских прав, но делает всё возможное, чтобы вернуть опеку. Мужчина, назвавшийся голландским скульптором, утверждает, что купил ферму три года назад за €120 тыс. По его словам, дети получили домашнее образование, их учили английскому и итальянскому через Интернет, а отсутствие регистрации в Италии он объяснил болезнью жены и нехваткой времени.
Мать детей, 38-летняя женщина марокканского происхождения, по версии властей, либо отсутствовала, либо не уделяла им внимания. Семья часто переезжала, опасаясь пандемии, и поселилась на ферме лишь за три месяца до наводнения. Власти считают, что отец намеренно изолировал детей от общества.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации в городе Овьедо в Испании. Местные полицейские узнали об удержании троих детей в неволе немецким профессором философии и его супругой — немкой американского происхождения. Они заперли десятилетнего сына и двух восьмилетних близнецов в своём доме, полностью изолировав их от внешнего мира. Свои действия супруги оправдывали заботой о здоровье детей.