Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его «горячим» и «великим»
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Президент США заявил, что собирается «спасти» Нью-Йорк и сделать его снова великим. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети Truth Social в преддверии выборов мэра, которые должны пройти в ноябре 2025 года.
«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал со старыми добрыми США», — написал американский лидер.
Также глава США назвал одного из кандидатов на должность главы города «коммунистическим лунатиком», которому не позволит «разрушить Нью-Йорк». Конкретного имени хозяин Белого дома не назвал, но заявил, что у него на руках находятся все необходимые рычаги и карты.
Ранее американский президент публично раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание понижать ключевую ставку. Сам глава США считает что она должна быть на три пункта ниже, но её не снижают, потому что «ФРС руководит идиот».