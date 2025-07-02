Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его «горячим» и «великим»

Президент США заявил, что собирается «спасти» Нью-Йорк и сделать его снова великим. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети Truth Social в преддверии выборов мэра, которые должны пройти в ноябре 2025 года.

«Я спасу Нью-Йорк и сделаю его снова «горячим» и «великим», как я сделал со старыми добрыми США», — написал американский лидер.

Также глава США назвал одного из кандидатов на должность главы города «коммунистическим лунатиком», которому не позволит «разрушить Нью-Йорк». Конкретного имени хозяин Белого дома не назвал, но заявил, что у него на руках находятся все необходимые рычаги и карты.