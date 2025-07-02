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Регион
2 июля, 15:09

Легойда заявил, что батальоны ВС РФ с именами святых показывают духовный рост

Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Российские подразделения всё чаще берут себе названия по именам святых, а инициативу в этом проявляют сами солдаты, что говорит о духовном росте россиян. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Россия 24».

«Одно дело служить в подразделении с цифровым названием, и совсем другое — носить имя Архангела Михаила или русских святых. Это создаёт иное внутреннее ощущение у воинов», — пояснил он.

По словам Легойды именно спецоперация помогла возродить духовность во многих наших согражданах, так как экстремальные условия невольно приводят человека к Богу. Представитель напомнил, что за последние годы священники окрестили почти 40 тысяч солдат ВС РФ. Теперь важно сохранить тенденцию, а также поддержать духовный опыт в сердцах прихожан, заключил Легойда.

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Ранее участник спецоперации с позывным Колесо рассказал о видении и Божьей помощи прямо во время боевых действий. Солдат спрятался в лесу от украинских беспилотников и в это время увидел, как погибшие бойцы ВС РФ вознеслись на небо. После этого к военнослужащему спустился ангел и сказал, что их подразделению нужно срочно сменить позиции.

Татьяна Миссуми
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