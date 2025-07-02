Легойда заявил, что батальоны ВС РФ с именами святых показывают духовный рост
Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
Российские подразделения всё чаще берут себе названия по именам святых, а инициативу в этом проявляют сами солдаты, что говорит о духовном росте россиян. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Россия 24».
«Одно дело служить в подразделении с цифровым названием, и совсем другое — носить имя Архангела Михаила или русских святых. Это создаёт иное внутреннее ощущение у воинов», — пояснил он.
По словам Легойды именно спецоперация помогла возродить духовность во многих наших согражданах, так как экстремальные условия невольно приводят человека к Богу. Представитель напомнил, что за последние годы священники окрестили почти 40 тысяч солдат ВС РФ. Теперь важно сохранить тенденцию, а также поддержать духовный опыт в сердцах прихожан, заключил Легойда.
Ранее участник спецоперации с позывным Колесо рассказал о видении и Божьей помощи прямо во время боевых действий. Солдат спрятался в лесу от украинских беспилотников и в это время увидел, как погибшие бойцы ВС РФ вознеслись на небо. После этого к военнослужащему спустился ангел и сказал, что их подразделению нужно срочно сменить позиции.