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2 июля, 16:05

Авторы из России заняли третье место в международной премии манга Японии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guitar photographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guitar photographer

Российские авторы Олеся и Иван Навинкины заняли третье место на XIX Международной премии манга в Японии. Об этом сообщили в посольстве Японии в Москве. Почётные грамоты призёрам вручил посол Акира Муто. Работа россиян «Пёрышко» повествует о девочке, мечтающей стать лыжницей.

Премия манга учреждена МИД Японии в 2007 году для поддержки зарубежных авторов и продвижения культурного обмена. В этом году конкурс прошёл в 19-й раз.

«Я очень рад, что министр иностранных дел наградил, в том числе русских авторов призом. Это свидетельствует о том, что наша традиция взаимного уважения к культуре друг друга продолжается, несмотря на политическую ситуацию», — заявил посол на церемонии.

Олеся и Иван поблагодарили организаторов за награду. Иван отметил, что, хотя их манга посвящена лыжному спорту, сами они им не занимаются. Писатель добавил, что пара планирует продолжать творческую деятельность и укреплять культурные связи между Россией и Японией.

В этом году на конкурс поступило 716 работ из 95 стран, из которых жюри выбрало 15 лауреатов, включая обладателя Гран-при и трёх победителей в номинации «За выдающуюся работу».

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Ранее Life.ru рассказывал, что 14-летний российский вундеркинд Иван Землянский выиграл чемпионат Азии по шахматному блицу. Второе место на турнире занял иранец Мовахед Сина, а третье досталось россиянину Рудику Макаряну. В женском зачёте серебряную медаль выиграла российская шахматистка Валентина Гунина.

Александра Мышляева
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