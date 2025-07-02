В Мурманской области наркоман проник в школу и подтёрся флагом РФ, пока его снимала камера

В Мурманской области задержали наркомана, надругавшегося над государственным флагом на территории школы. Об этом сообщил источник ИА «Регнум».

36-летний житель посёлка Высокий проник на территорию школы №13 в Оленегорском районе, сорвал триколор с флагштока и использовал его в непристойных целях. Инцидент произошёл 18 июня, а задержать злоумышленника помогла видеозапись с камер наблюдения.

«При просмотре данной записи было установлено, как мужчина проходит на территорию СОШ №13, затем снимает установленный на здании учебного заведения Государственный флаг РФ с флагштока. После чего неизвестный спустил с себя штаны и вытер им ягодицы, совершив своими действиями надругательство над Государственным флагом РФ», — приводит агентство слова источника.

Подозреваемый оказался ранее судимым местным жителем Романом Р., замеченным в употреблении наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ о надругательстве над государственной символикой. Правоохранители также рассматривают вопрос о принудительном лечении задержанного в наркологическом диспансере.