В Мурманской области наркоман проник в школу и подтёрся флагом РФ, пока его снимала камера
«Регнум»: Под Мурманском задержали наркомана, подтёршегося флагом России
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В Мурманской области задержали наркомана, надругавшегося над государственным флагом на территории школы. Об этом сообщил источник ИА «Регнум».
36-летний житель посёлка Высокий проник на территорию школы №13 в Оленегорском районе, сорвал триколор с флагштока и использовал его в непристойных целях. Инцидент произошёл 18 июня, а задержать злоумышленника помогла видеозапись с камер наблюдения.
«При просмотре данной записи было установлено, как мужчина проходит на территорию СОШ №13, затем снимает установленный на здании учебного заведения Государственный флаг РФ с флагштока. После чего неизвестный спустил с себя штаны и вытер им ягодицы, совершив своими действиями надругательство над Государственным флагом РФ», — приводит агентство слова источника.
Подозреваемый оказался ранее судимым местным жителем Романом Р., замеченным в употреблении наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ о надругательстве над государственной символикой. Правоохранители также рассматривают вопрос о принудительном лечении задержанного в наркологическом диспансере.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Петербурге треш-стримера, проявившего неуважение к флагу России за донат в тысячу рублей во время одной из своих трансляций. Последствия такого поступка проявились довольно быстро: молодой человек безусловно поднял свою узнаваемость, а следующий стрим вышел ещё более запоминающимся — силовики задержали его прямо во время прямого эфира на спортивной площадке.