«Верить нельзя»: Военный эксперт объяснил «финт ушами» США по помощи Украине
Военэксперт Баранец: Решение США приостановить поставку ракет Киеву — это уловка
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Пентагон может приостановить поставки вооружений для Украины, однако официального подтверждения от Белого дома пока нет. По словам военного эксперта Виктора Баранца, пока не будет официальны заявлений, верить никому нельзя.
«Пока это не будет официально объявлено Белым домом, верить этому не стоит. Но за этим явно что-то стоит. Важно понять, это делается из благих побуждений, чтобы поспособствовать прекращению огня на Украине, или за этим стоит что-то другое? Что-то другое и есть. Американцы сильно уже поизрасходовали свои арсеналы и говорят об этом откровенно. А я-то уж думал, что США услышали голос Кремля», — заявил Баранец kp.ru.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее утверждал, будто Вашингтон не передаёт Киеву оружие и разведданные, однако на практике это оказалось ложью. По словам эксперта, Штаты продолжают выполнять программу экс-лидера Джо Байдена, активно финансируя и вооружая Украину.
Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Опасения по поводу сокращения собственных арсеналов оружия побудили к принятию такого решения. По данным инсайдеров, окончательное решение было принято в начале июня, однако его реализация началась только сейчас.