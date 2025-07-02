Пентагон может приостановить поставки вооружений для Украины, однако официального подтверждения от Белого дома пока нет. По словам военного эксперта Виктора Баранца, пока не будет официальны заявлений, верить никому нельзя.

«Пока это не будет официально объявлено Белым домом, верить этому не стоит. Но за этим явно что-то стоит. Важно понять, это делается из благих побуждений, чтобы поспособствовать прекращению огня на Украине, или за этим стоит что-то другое? Что-то другое и есть. Американцы сильно уже поизрасходовали свои арсеналы и говорят об этом откровенно. А я-то уж думал, что США услышали голос Кремля», — заявил Баранец kp.ru.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее утверждал, будто Вашингтон не передаёт Киеву оружие и разведданные, однако на практике это оказалось ложью. По словам эксперта, Штаты продолжают выполнять программу экс-лидера Джо Байдена, активно финансируя и вооружая Украину.