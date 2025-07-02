Стало известно, какие новости читают россияне в 2025 году

Россияне стали чаще интересоваться новостями о здоровье, технологиях и культуре в 2025 году. Такие данные представилианалитики ARMI-Marketing приводят в исследовании, проведённом специально для Дзена.

По сравнению с 2023 годом спрос на эти темы вырос на 6%, а на шоу-бизнес, экономику, науку, путешествия и туризм — на 5%. При этом новости о технологиях, науке и экономике стали привлекать больше женщин: их доля среди читателей увеличилась на 5–6%.

Наибольший охват по-прежнему обеспечивают политика и происшествия, но образовательные и развлекательные материалы теперь дают дополнительных 35% аудитории — на 6% больше, чем два года назад. Как отметили аналитики, такие темы, как спорт, киберспорт, еда, мода, путешествия и авто, чаще интересуют тех, кто хочет отвлечься.

В среднем россияне следят за семью новостными темами в день, а за месяц посещают 4–5 разных ресурсов. Ключевыми факторами при выборе платформы остаются качество контента, удобство интерфейса и доверие к источнику.

38% пользователей, читающих новости в Сети, также обращаются к блогам, причём больше всего их среди молодой аудитории 18–35 лет из Москвы и Петербурга. Лидеры по интересу — политика, мировые новости, еда, экономика и здоровье, а самым быстрорастущим направлением стали технологии.

Основная причина чтения блогов — стремление узнать разные точки зрения и составить более объективную картину мира, добавили исследователи.