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2 июля, 19:09

Украинец под Днепропетровском показал член полицейскому, призывая его отправиться на фронт

На Украине мужчина показал половой орган полиции, потребовавшей документы

В Днепропетровской области мужчина вышел из себя, когда к нему подошли полицейские с целью проверки документов. Украинец рассвирепел и послал их на фронт, а также показал им свой половой орган и чуть не развязал драку. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Украинец напал на полицию в Днепропетровской области. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wotamynac_2025

Утверждается, что мужчину всё-таки оштрафовали за хулиганские действия, однако оснований для призыва в ряды ВСУ не нашли. Свою вину нарушитель признавать не стал.

Украинец женился на тёще ради побега в Европу от мобилизации
Украинец женился на тёще ради побега в Европу от мобилизации

Ранее Life.ru писал, что многие украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против России, поэтому пытаются спастись от тотальной мобилизации, проводимой киевским режимом. В многолюдной столице мужчины ещё могут затеряться или получить бронь за взятку, в других регионах Украины дела обстоят намного хуже.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wotamynac_2025

Татьяна Миссуми
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