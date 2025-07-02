Украинец под Днепропетровском показал член полицейскому, призывая его отправиться на фронт

В Днепропетровской области мужчина вышел из себя, когда к нему подошли полицейские с целью проверки документов. Украинец рассвирепел и послал их на фронт, а также показал им свой половой орган и чуть не развязал драку. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Украинец напал на полицию в Днепропетровской области. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wotamynac_2025

Утверждается, что мужчину всё-таки оштрафовали за хулиганские действия, однако оснований для призыва в ряды ВСУ не нашли. Свою вину нарушитель признавать не стал.