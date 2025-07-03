Стало известно, сколько будут брать за частные выступления воссоединившиеся «Тату»

Группа t.A.T.u., официально воссоединившись, готова выступать на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

За указанную сумму коллектив исполнит свои знаменитые композиции 2000-х годов, такие как «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «30 минут» и другие. Удовольствие будет продолжаться 45 минут. Гастрольный график группы формируется активно, принимаются предложения на проведение корпоративных мероприятий.

Технические требования команды стандартные: автомобиль премиум-класса возрастом не более трёх лет, гримерная комната и услуги визажиста. Первое эксклюзивное выступление состоится 17 июля в Ялте, на площадке пляжной сцены курортного комплекса «Мрия». Цена билетов варьируется от пяти до 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что до официального восстановления коллектива стоимость выступления на приватных событиях была значительно выше — около 15 миллионов.