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2 июля, 18:48

Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Белгородском районе украинский FPV-дрон совершил нападение на автомобиль, в результате чего пострадали два человека. В результате удара автомобиль загорелся, но пожар был быстро потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался», написал глава области в телеграм-канале.

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Накануне украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Курской области. Удар унёс жизнь 59-летнего мужчины, который управлял транспортным средством.

Юрий Лысенко
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