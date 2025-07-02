Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

В Белгородском районе украинский FPV-дрон совершил нападение на автомобиль, в результате чего пострадали два человека. В результате удара автомобиль загорелся, но пожар был быстро потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой доставляет её в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации отказался», — написал глава области в телеграм-канале.