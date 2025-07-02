Европарламент проголосует за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент готовится к голосованию по вотуму недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на следующей неделе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, ссылаясь на источники.

Спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила лидерам фракций о предстоящем голосовании. Этот вопрос возник в связи с обвинениями в превышении полномочий фон дер Ляйен при закупке вакцин против CoViD-19.