Европарламент проголосует за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Европарламент готовится к голосованию по вотуму недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на следующей неделе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, ссылаясь на источники.
Спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила лидерам фракций о предстоящем голосовании. Этот вопрос возник в связи с обвинениями в превышении полномочий фон дер Ляйен при закупке вакцин против CoViD-19.
Напомним, в конце июня более 70 депутатов Европарламента выразили поддержку вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Это произошло на фоне её участия в скандале, связанном с коррупционными схемами при закупке противокоронавирусных вакцин.