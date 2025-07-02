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2 июля, 19:36

Европарламент проголосует за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европарламент готовится к голосованию по вотуму недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на следующей неделе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, ссылаясь на источники.

Спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила лидерам фракций о предстоящем голосовании. Этот вопрос возник в связи с обвинениями в превышении полномочий фон дер Ляйен при закупке вакцин против CoViD-19.

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Напомним, в конце июня более 70 депутатов Европарламента выразили поддержку вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Это произошло на фоне её участия в скандале, связанном с коррупционными схемами при закупке противокоронавирусных вакцин.

Лия Мурадьян
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