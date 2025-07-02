Батыргазиев проиграл британцу Диккенсу и лишился временного пояса WTA
Альберт Батыргазиев. Обложка © Федерация Бокса России
Российский боксёр Альберт Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и пояс Международной боксёрской ассоциации (IBA).
В бою, который состоялся в Стамбуле, он встретился с британцем Джеймсом Диккенсом. Судья остановил поединок в четвёртом раунде. После двух нокдаунов команда Батыргазиева приняла решение выбросить полотенце на ринг.
27-летний боксёр провёл 13 поединков в профессиональной карьере. Это поражение стало для него первым, до этого он одержал 12 побед, из которых девять завершились нокаутами.
Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в 2021 году на Играх в Токио, завоевав золото в весовой категории до 57 килограммов. Временный титул WBA он получил в июле 2024 года, отправив в нокаут ирландца Джоно Кэрролла.