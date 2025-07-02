Батыргазиев проиграл британцу Диккенсу и лишился временного пояса WTA

Российский боксёр Альберт Батыргазиев потерял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и пояс Международной боксёрской ассоциации (IBA).

В бою, который состоялся в Стамбуле, он встретился с британцем Джеймсом Диккенсом. Судья остановил поединок в четвёртом раунде. После двух нокдаунов команда Батыргазиева приняла решение выбросить полотенце на ринг.

27-летний боксёр провёл 13 поединков в профессиональной карьере. Это поражение стало для него первым, до этого он одержал 12 побед, из которых девять завершились нокаутами.