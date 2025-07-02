Госдеп: США считают недопустимой приостановку работы Ирана с МАГАТЭ

США считают недопустимым решение Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула необходимость немедленного восстановления взаимодействия с организацией.

Она заявила, что позицию Вашингтона подчёркивает использование термина «недопустимо». Брюс обратилась к Тегерану с требованием вернуть полное сотрудничество с международным агентством.