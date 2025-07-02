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2 июля, 20:55

Госдеп: США считают недопустимой приостановку работы Ирана с МАГАТЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

США считают недопустимым решение Ирана о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула необходимость немедленного восстановления взаимодействия с организацией.

Она заявила, что позицию Вашингтона подчёркивает использование термина «недопустимо». Брюс обратилась к Тегерану с требованием вернуть полное сотрудничество с международным агентством.

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2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. Документ предусматривает остановку сотрудничества, пока не обеспечат безопасность ядерных объектов и защиту иранских учёных. Парламент исламской республики также отметил, что закон вводит запрет на въезд представителей агентства в страну.

Лия Мурадьян
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