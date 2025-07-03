Ливни ударили по карману: Эколог назвал культуры, которые резко взлетят в цене

Затяжные июньские ливни привели к переувлажнению почвы и вспышкам грибковых болезней. Из-за этого больше всего страдают теплолюбивые культуры на открытом грунте, такие как огурцы, томаты, перец, баклажаны и клубника. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru отметил, что часть растений уже погибла, а уцелевшие дают меньше плодов, что неизбежно приведёт к росту цен на рынке.

Картофель, морковь и свёкла рискуют потерять часть урожая из-за гнили, тогда как капуста и лук страдают от выпревания. Эксперт констатировал, что сокращение предложения на рынке уже сейчас отражается на ценах, причём сильнее всего дорожают именно эти культуры из так называемого «борщевого набора».

Зерновые же, несмотря на переувлажнение и угрозу фузариоза, пока сохраняют относительно благоприятный прогноз, поэтому их резкого удорожания никто не ждёт. Особенно жалко, конечно, клубнику. Там практически 50% подорожания по сравнению с прошлым годом. Ранний посев клубники пострадал от холодных дождей. Эколог Илья Рыбальченко

По словам эколога, огурцы и томаты также демонстрируют устойчивый рост цен, причём эта тенденция только усиливается, тогда как традиционного сезонного снижения стоимости в июле пока не наблюдается. Отсутствие снижения цен отмечается на свёклу, морковь и чеснок, поскольку длительный застой воды приводит к загниванию корнеплодов прямо в почве.

Для дачников эколог рекомендовал срочные меры: создание экстренного дренажа, прокладку отводных борозд между рядами и обустройство высоких грядок, отметив, что последние практически полностью защищают от последствий переувлажнения. Также он посоветовал проводить профилактику грибковых заболеваний с помощью полезных бактерий, йода и молочной сыворотки, особенно для томатов.

«И, конечно, своевременное удаление нижних листьев и пасынков. Сейчас нужно просто всё на грядке полоть, чтобы не было травы, чтобы была вентиляция, пасынковать, удалять нижние листья и делать возможным продув вентиляции», — заключил Рыбальченко.