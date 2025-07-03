Жительницу Нижегородской области обвинили в госизмене за работу на СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании жительницы Нижегородской области по обвинению в госизмене. По данным силовиков, она конфиденциально контактировала со спецслужбой Украины.

«Установлено, что подозреваемая, действуя умышленно, из идеологических побуждений приняла решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со спецслужбой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации», — указано в сообщении.

Жительницу Нижегородской области обвиняют в госизмене. Видео © ФСБ России

По информации ведомства, россиянка собирала и передавала ограниченные сведения об одном из промышленных предприятий в Нижнем Новгороде.

Силовики провели обыски в её доме и изъяли электронные носители с переданными данными. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК. За госизмену женщине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время следователи ищут её возможных соучастников.