Западные страны постепенно перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Первым эту тенденцию обозначил президент США Дональд Трамп, заявивший, что Киеву не следовало начинать войну. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, европейские лидеры теперь следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины. Он подчеркнул, что итоги недавнего саммита НАТО в Гааге подтвердили: западные партнёры всё менее склонны выполнять обещания, данные Киеву.

«Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идёт», — написал Пушков в своём телеграм-канале.