Образовавшееся под Благовещенском торнадо сняли на видео
В Амурской области неподалёку от Благовещенска зафиксировали появление торнадо, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
В среду в селе Чигири прошёл дождь с грозой, после чего в небе образовался вихрь. Сильный ветер повредил деревья, оторвал куски кровли с домов и чуть не унёс надувной бассейн. К счастью, стихия исчезла так же внезапно, как и появилась, не нанеся значительного ущерба.
Торнадо в амурском селе Чигири. Видео © Telegram / Благовещенск №1
Ранее Life.ru писал, как в американском Кентукки супружеская пара пострадала от разрушительного торнадо. Пол и Гейл Клан пытались укрыться от смерча, а когда поняли, что это невозможно, закрылись в спальне и держались за руки. Ураганный ветер разрушил их дом, и оба супруга остались без одной руки.
Обложка © unsplash.com / Nikolas Noonan