Образовавшееся под Благовещенском торнадо сняли на видео

В среду в селе Чигири прошёл дождь с грозой, после чего в небе образовался вихрь. Сильный ветер повредил деревья, оторвал куски кровли с домов и чуть не унёс надувной бассейн. К счастью, стихия исчезла так же внезапно, как и появилась, не нанеся значительного ущерба.

Ранее Life.ru писал, как в американском Кентукки супружеская пара пострадала от разрушительного торнадо. Пол и Гейл Клан пытались укрыться от смерча, а когда поняли, что это невозможно, закрылись в спальне и держались за руки. Ураганный ветер разрушил их дом, и оба супруга остались без одной руки.