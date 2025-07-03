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3 июля, 06:46

Появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области

В Сети появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Беспилотник над Липецкой областью. Видео © Telegram / SHOT

В самом Липецке ранее прозвучала тревожная сирена, оповещающая о воздушной угрозе. Местные жители отмечали постоянное присутствие характерного «жужжания» от пролётов дронов, которые замечали даже в центральной части города.

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Напомним, Life.ru сообщал, что украинские Вооружённые силы атаковали Липецкую область беспилотниками. Обломки одного из дронов упали на жилой дом. К сожалению, налёт дронов без жертв не обошёлся: в Ельце погибла 71-летняя женщина, ещё два человека получили ранения.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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