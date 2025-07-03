В Сети появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Беспилотник над Липецкой областью. Видео © Telegram / SHOT

В самом Липецке ранее прозвучала тревожная сирена, оповещающая о воздушной угрозе. Местные жители отмечали постоянное присутствие характерного «жужжания» от пролётов дронов, которые замечали даже в центральной части города.