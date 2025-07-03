«Имидж дельца»: Маркетолог объяснила решение Трампа выпустить парфюм для патриотов

История с парфюмом хоть и кажется странной, но в реальности играет на руку президенту США Дональду Трампу, который стремится поддерживать имидж человека, способного принимать нестандартные бизнес-решения. Об этом заявила член Совета Гильдии маркетологов Анастасия Птуха.

По её словам, Трамп постоянно демонстрирует себя как человека, способного реализовать очень успешные бизнес-проекты, например, криптовалюты TRUMP и MELANIA. Эксперт не сомневается, что у парфюма от президента наверняка найдутся ценители, и вся лимитированная серия обязательно разойдётся.

«Трамп очень умело построил себе имидж дельца: человека от бизнеса, который сделает Америку снова великой за счёт подъёма экономики», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».