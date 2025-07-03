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3 июля, 07:26

«Имидж дельца»: Маркетолог объяснила решение Трампа выпустить парфюм для патриотов

Маркетолог Птуха: Трамп выпустил парфюм для поддержания своего имиджа

Парфюм от Дональда Трампа. Обложка © gettrumpfragrances.com

Парфюм от Дональда Трампа. Обложка © gettrumpfragrances.com

История с парфюмом хоть и кажется странной, но в реальности играет на руку президенту США Дональду Трампу, который стремится поддерживать имидж человека, способного принимать нестандартные бизнес-решения. Об этом заявила член Совета Гильдии маркетологов Анастасия Птуха.

По её словам, Трамп постоянно демонстрирует себя как человека, способного реализовать очень успешные бизнес-проекты, например, криптовалюты TRUMP и MELANIA. Эксперт не сомневается, что у парфюма от президента наверняка найдутся ценители, и вся лимитированная серия обязательно разойдётся.

«Трамп очень умело построил себе имидж дельца: человека от бизнеса, который сделает Америку снова великой за счёт подъёма экономики», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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Напомним, ранее глава Белого дома объявил о запуске новой лимитированной линии парфюма, предназначенной для «патриотов». Линейка включает мужской и женский ароматы, доступные для приобретения по цене 249 долларов. Флакон ёмкостью 100 миллилитров украшен золотой фигуркой и подписью действующего президента США.

Борис Эльфанд
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