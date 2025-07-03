Губернатор Гусев: В Воронежской области село осталось без света после атаки БПЛА

В Воронежской области в результате обнаружения и нейтрализации свыше 20 беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал, однако на земле зафиксированы повреждения. Глава региона Александр Гусев сообщил, что из-за обрыва линии электропередачи временно осталась без электричества одна деревня.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и городских округах Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 22 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

По его словам, в двух частных жилых домах были повреждены крыши, а в одном доме и одной квартире выбиты по одному окну. Энергоснабжение нарушено в одном селе из-за повреждения ЛЭП, оперативные службы уже работают на месте происшествия. Проверка территории продолжается, чтобы оценить полный масштаб последствий.

Отбой угрозы атаки беспилотников был объявлен в 09:35.