Губернатор Гусев: В Воронежской области село осталось без света после атаки БПЛА
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В Воронежской области в результате обнаружения и нейтрализации свыше 20 беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал, однако на земле зафиксированы повреждения. Глава региона Александр Гусев сообщил, что из-за обрыва линии электропередачи временно осталась без электричества одна деревня.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и городских округах Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 22 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.
По его словам, в двух частных жилых домах были повреждены крыши, а в одном доме и одной квартире выбиты по одному окну. Энергоснабжение нарушено в одном селе из-за повреждения ЛЭП, оперативные службы уже работают на месте происшествия. Проверка территории продолжается, чтобы оценить полный масштаб последствий.
Отбой угрозы атаки беспилотников был объявлен в 09:35.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские Вооружённые силы атаковали беспилотниками Воронежскую область. Детали одного из сбитых дронов упали на крышу частного жилого дома. На тот момент в регионе было сбито всего пять БПЛА.