Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 07:44

Губернатор Гусев: В Воронежской области село осталось без света после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Воронежской области в результате обнаружения и нейтрализации свыше 20 беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал, однако на земле зафиксированы повреждения. Глава региона Александр Гусев сообщил, что из-за обрыва линии электропередачи временно осталась без электричества одна деревня.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и городских округах Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее 22 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

По его словам, в двух частных жилых домах были повреждены крыши, а в одном доме и одной квартире выбиты по одному окну. Энергоснабжение нарушено в одном селе из-за повреждения ЛЭП, оперативные службы уже работают на месте происшествия. Проверка территории продолжается, чтобы оценить полный масштаб последствий.

Отбой угрозы атаки беспилотников был объявлен в 09:35.

Из-за атаки БПЛА на парковке промышленного предприятия Ельца вспыхнул пожар
Из-за атаки БПЛА на парковке промышленного предприятия Ельца вспыхнул пожар

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские Вооружённые силы атаковали беспилотниками Воронежскую область. Детали одного из сбитых дронов упали на крышу частного жилого дома. На тот момент в регионе было сбито всего пять БПЛА.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar