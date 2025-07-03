В Британии испугалась российского «спутника-убийцу»

Российский военный спутник «Космос-2558» был зафиксирован в непосредственной близости от американского аппарата-шпиона USA-326. Об этом сообщает британское издание The Sun. Как утверждается в публикации, спутник РФ отличается высокой манёвренностью на орбите и препятствует разведывательной деятельности США. За это российский аппарат окрестили «спутником-убийцей».

Автор отмечает, что «Космос-2558» является частью российской программы «Нивелир». 28 июня от аппарата отделился другой объект, который начал преследовать американский спутник. По мнению зарубежных экспертов, это спутник-инспектор, который считывает данные с устройства противника и не даёт ему вести шпионскую деятельность. По мнению The Sun, второй российский объект способен также нести высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие.

«Спутники-инспекторы могут менять орбиту, вести наблюдение за космическими объектами, диагностировать и ремонтировать другие спутники. Первым подобным российским аппаратом стал «Космос-2521», выпущенный в 2017 году», — рассказал изданию исследователь российских космических программ Барт Хендрикс.

По его мнению, «Космос-2558» несёт на себе «секретное военное устройство». В Минобороны РФ ранее подтверждали, что развивают космическую программу в целях обеспечения безопасности страны, при этом действуют в строгом соответствии с международным законодательством. В Пентагоне считают, что Россия ведёт борьбу секретным оружием с иностранными спутниками-шпионами.