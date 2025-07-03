«Туман рассеялся»: Продюсер объяснил, почему Леонтьев внезапно решил вернуться в Россию
Продюсер Рудченко: Возвращение Валерия Леонтьева в Россию не связано с деньгами
Валерий Леонтьев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / valera_leontiev
Возвращение народного артиста России Валерия Леонтьева на Родину не связано с деньгами, полагает продюсер Павел Рудченко. По его словам, решение звезды мотивировано политическими событиями. Певец наконец-то смог разобраться в информационной повестке.
«В самом начале никто особо не объяснял из властей смысл СВО. И из-за этого многие артисты так себя и повели. Не зная, для чего всё это делается, с западной информационной повесткой они терялись и высказывали такую позицию. Но со временем туман рассеялся — и стало всё ясно», — отметил собеседник «Царьграда».
Он отнёс Леонтьева к «думающим артистам», которые изначально предпочли не делать громких политических заявлений. А со временем к ним пришло понимание, что в РФ ситуация стабильная, поэтому можно возвращаться и в страну, и к творческой деятельности. Такие звёзды не боятся ассоциироваться с Россией.
«Они начинают принимать позицию властей. Уже не отворачиваются от России. Им не претит приехать, выступить, поработать», — подчеркнул продюсер.
Иного мнения придерживается продюсер Сергей Дворцов. Он уверен, что объявивший о завершении карьеры Валерий Леонтьев решил возобновить концертную деятельность в России, потому что именно здесь артисты могут очень хорошо заработать и прославиться.