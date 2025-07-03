Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мёртвым

Поиски 71-летнего Александра Южакова, пропавшего 28 июня в Тюмени, завершились трагически. Информацию о его гибели распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится о том, что мужчина был найден, но, к сожалению, мёртвым. Южаков исчез 28 июня, уехав на своём серебристом автомобиле Mitsubishi L200 в неизвестном направлении и перестав выходить на связь с родственниками.