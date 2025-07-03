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3 июля, 09:04

Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мёртвым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Поиски 71-летнего Александра Южакова, пропавшего 28 июня в Тюмени, завершились трагически. Информацию о его гибели распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится о том, что мужчина был найден, но, к сожалению, мёртвым. Южаков исчез 28 июня, уехав на своём серебристом автомобиле Mitsubishi L200 в неизвестном направлении и перестав выходить на связь с родственниками.

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Ранее трагическое происшествие случилось в Калининграде: на территории садового товарищества в Московском районе были найдены тела двух молодых людей. Один из погибших не достиг совершеннолетия, ему было 17 лет, другому же исполнилось 18 совсем недавно. В полицию обратилась мать старшего юноши, сообщив о случившемся. Первичный осмотр места трагедии не выявил признаков насильственной смерти.

Николь Вербер
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