Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мёртвым
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Поиски 71-летнего Александра Южакова, пропавшего 28 июня в Тюмени, завершились трагически. Информацию о его гибели распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении говорится о том, что мужчина был найден, но, к сожалению, мёртвым. Южаков исчез 28 июня, уехав на своём серебристом автомобиле Mitsubishi L200 в неизвестном направлении и перестав выходить на связь с родственниками.
Ранее трагическое происшествие случилось в Калининграде: на территории садового товарищества в Московском районе были найдены тела двух молодых людей. Один из погибших не достиг совершеннолетия, ему было 17 лет, другому же исполнилось 18 совсем недавно. В полицию обратилась мать старшего юноши, сообщив о случившемся. Первичный осмотр места трагедии не выявил признаков насильственной смерти.