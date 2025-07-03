Липецкие власти окажут помощь в восстановлении имущества после атаки БПЛА

После ночных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области региональные власти во главе с губернатором Игорем Артамоновым пообещали всестороннюю поддержку пострадавшим жителям и оценку нанесенного ущерба.

Глава области сообщил в своём Telegram-канале, что посетил Липецкий округ и пообщался с жителями, чьи дома пострадали. По его словам, никто из них не нуждается в переселении во временное жильё. Главная задача сейчас — оценить масштабы разрушений и оперативно предоставить необходимую помощь.

Особо серьёзные повреждения получил дом, где погибла женщина. В соседних строениях выбиты стекла, а также пострадал автомобиль. Сообщения о повреждениях различной степени тяжести поступают и из других населённых пунктов Липецкого округа. Губернатор поручил главе района в сжатые сроки разобраться во всех обстоятельствах и немедленно приступить к восстановительным работам.

На месте падения обломков работают оперативные службы, проводя тщательное обследование местности. Артамонов подчеркнул, что все сообщения граждан об обнаруженных обломках БПЛА в Липецке, Ельце и Липецком округе отрабатываются в приоритетном порядке. Он также напомнил о необходимости соблюдать осторожность и ни в коем случае не приближаться к обломкам и не трогать их.