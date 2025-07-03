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3 июля, 10:46

Россияне затариваются временными стройматериалами для стен из-за космических цен на плитку

SHOT ПРОВЕРКА: Россияне выбирают самоклеящиеся панели вместо дорогой плитки

Россияне начали активно покупать временные строительные материалы для стен и пола из-за высоких цен на плитку. За последние шесть лет цена на кафель выросла на 25%.

Россияне начали экономить на ремонте с помощью наклеек для стен. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА у россиян появился новый тренд в ремонте — самоклеящиеся дешёвые панели. Люди активно покупают их на онлайн-рынках, стартовая цена от 500 рублей. Набор из 40–50 штук стоит 3 тысяч рублей. Панели наклеивают прямо на полы и стены, не убирая плитку.

Пользователи говорят, что такой способ позволяет сэкономить до 40 тысяч рублей и не требует вызова мастера, что тоже сохраняет деньги. В строительных магазинах плитка может стоить 15–20 тысяч рублей за квадратный метр. Некоторые даже обклеивают панелями всю квартиру, создавая необычный арт-дизайн.

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Ранее строительный эксперт Фёдор Васильев отметил, что россияне, приобретающие жильё в новостройке без отделки, имеют право на налоговый вычет за ремонт квартиры, если это условие указано в договоре купли-продажи. Он пояснил, что вычет покрывает расходы на отделочные работы и материалы, включая плитку, обои, краску, ламинат, установку дверей, штукатурные и малярные работы, а также монтаж электропроводки и инженерных систем.

Россияне начали экономить на ремонте с помощью наклеек для стен. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Анастасия Никонорова
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