Петербург ожидает рекордное за 160 лет наводнение

Петербург впервые за 160 лет может столкнуться с сильным наводнением — 4 июля мощный ветер до 25 м/с нагонит воду из Финского залива. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.

«За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — написал он. По его словам, вода поднимется до 170-190 см — циклон начнёт ослабевать только к ночи 5 июля.

В связи с потенциальной угрозой наводнения в Санкт-Петербурге, вызванной штормовым нагоном Балтийского моря, власти планируют привести в действие Комплекс защитных сооружений (КЗС). Согласно информации, предоставленной дирекцией КЗС, затворы дамбы будут закрыты ориентировочно между 21:00 и 22:00 по московскому времени 3 июля.