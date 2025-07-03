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Регион
3 июля, 10:19

Петербург ожидает рекордное за 160 лет наводнение

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Петербург впервые за 160 лет может столкнуться с сильным наводнением — 4 июля мощный ветер до 25 м/с нагонит воду из Финского залива. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.

«За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — написал он. По его словам, вода поднимется до 170-190 см — циклон начнёт ослабевать только к ночи 5 июля.

В связи с потенциальной угрозой наводнения в Санкт-Петербурге, вызванной штормовым нагоном Балтийского моря, власти планируют привести в действие Комплекс защитных сооружений (КЗС). Согласно информации, предоставленной дирекцией КЗС, затворы дамбы будут закрыты ориентировочно между 21:00 и 22:00 по московскому времени 3 июля.

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Ранее Life.ru сообщал, что Хабаровский край пережил 3 июля мощный удар стихии: ураганный ветер и проливной дождь обрушились на регион, вызвав масштабные затопления. Дороги, тротуары и парковки оказались под водой. Сейчас, когда стихия отступает, городские службы ведут активную работу по откачке воды с улиц. Автомобилистам приходится «плыть» домой, а пешеходы вынуждены пробираться по затопленным тротуарам.

Александра Мышляева
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