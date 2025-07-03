На Украине может появиться новая лазейка для выезда за рубеж — нужно будет стать геем*

Деснянский районный суд Киева установил факт семейных отношений между двумя мужчинами, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета». Один из них находится за рубежом и работает дипломатом, а второй живёт на Украине, но пытается вырваться к своему суженому.

Для подтверждения семейного статуса суд заслушал показания свидетелей, изучил фотодокументы с церемонии гражданского бракосочетания и совместной жизни пары. Украинцы живут вместе с 2013 года, в 2017-м они провели церемонию бракосочетания «для себя», а в 2021 году официально зарегистрировали отношения на территории США.

Тот, что работает дипломатом и живёт в другой стране, добивается, чтобы его воссоединили с мужем, но украинский МИД отказывает, поскольку в законах Украины брак определяется как союз между мужчиной и женщиной. При этом суд решил пойти другим путём, напомнив о статье 21 Конституции, где сказано о равенстве и свободе всех людей в их правах и достоинстве.

Кроме того, суд учёл решения Европейского суда по правам человека, признав факт совместного проживания мужчин как основание для семейных отношений. Если это решение выдержит апелляцию, то это откроет для украинцев ящик Пандоры, ведь для выезда за пределы страны нужно будет всего лишь оперативно стать геем*.

Наверняка эта история вселит надежду в киевских геев*, которые ранее попытались провести в столице Украины гей*-парад, но их ещё до начала марша разогнали по домам противники ЛГБТ*. Дело в том, что параллельно с их мероприятием в Киеве прошла акция «За традиционные ценности».