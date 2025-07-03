Правительству поручили ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием

«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям», — сообщает пресс-служба кабмина.

Эксперт рассказала о налоговых и транспортных льготах для пенсионеров в России

Эксперт рассказала о налоговых и транспортных льготах для пенсионеров в России

Ранее россиянам раскрыли, кто сможет получить до 100 тысяч рублей за счёт льготы. Для оформления выплаты требуется подать заявление одним из удобных способов: через портал «Госуслуги», Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ). Благодаря межведомственному взаимодействию в большинстве случаев не потребуется сбор дополнительных документов. Решающим фактором для получения выплаты является среднедушевой доход вашей семьи за прошедший год.