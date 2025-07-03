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3 июля, 10:58

Вместе с замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым в Курской области погиб его друг-офицер

Губернатор Кожемяко: Вместе с генерал-майором Гудковым погиб офицер Шихалиев

Обложка © Telegram / Олег Кожемяко

Обложка © Telegram / Олег Кожемяко

В Курской области вместе с генерал-майором Михаилом Гудковым погиб его близкий друг, офицер Нариман Шихалиев. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В своем телеграм-канале глава региона подчеркнул, что оба офицера были настоящими профессионалами своего дела и верными товарищами.

«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры», — написал Кожемяко.

Он также выразил глубокие соболезнования всем военнослужащим, которые понесли утраты в этом инциденте, а также семьям погибших.

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Ранее сообщалось, что в Курской области при исполнении служебного долга погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Спустя некоторое время эту печальную новость подтвердили в Минобороны РФ.

Владимир Озеров
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