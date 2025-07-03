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3 июля, 11:09

В Приморье нашли мёртвым депутата местной думы Степана Пайлеваняна

Степан Палейванян. Обложка © СРЗП

Степан Палейванян. Обложка © СРЗП

Депутата Надеждинского района Приморья Степана Пайлеваняна нашли мёртвым возле заброшенного кафе. Об этом сообщает телеграм-канал Newsbox24.tv со ссылкой на источники.

Тело Степана Пайлеваняна обнаружили за кафе «33 коровы». По данным издания, накануне смерти у него проводились обыски.

Интерес силовиков к парламентарию мог быть связан с госзакупками и подрядами с администрацией района, рассказал телеграм-каналу собеседник в правоохранительных органах. На месте работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова нашли мёртвым в его доме в Юкках. Причиной смерти стала огнестрельная рана, но в доме отсутствуют следы проникновения. Следователи считают, что погибший случайно погиб из-за несчастного случая во время чистки оружия.

Юрий Лысенко
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