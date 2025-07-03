В Приморье нашли мёртвым депутата местной думы Степана Пайлеваняна

Депутата Надеждинского района Приморья Степана Пайлеваняна нашли мёртвым возле заброшенного кафе. Об этом сообщает телеграм-канал Newsbox24.tv со ссылкой на источники.

Тело Степана Пайлеваняна обнаружили за кафе «33 коровы». По данным издания, накануне смерти у него проводились обыски.

Интерес силовиков к парламентарию мог быть связан с госзакупками и подрядами с администрацией района, рассказал телеграм-каналу собеседник в правоохранительных органах. На месте работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.