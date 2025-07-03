Жители Владивостока несут цветы к фотографии погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
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Жители Владивостока скорбят в связи с гибелью в Курской области Героя России, заместителя главкома ВМФ, гвардии генерал-майора Михаила Гудкова. Люди несут цветы к табличке с его именем, сообщает телеканал «Звезда».
К табличке с именем Героя России Михаила Гудкова во Владивостоке несут цветы. Видео © Телеканал «Звезда»
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что память заместителя главнокомандующего ВМФ России обязательно увековечат на Курской земле, за которую он отдал жизнь.
«Даже став замглавкома, он продолжал лично выезжать в части, бывать на позициях. Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», — написал врио главы региона.
Ранее появилась информация о трагической гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Он скончался при исполнении служебных обязанностей в Курской области. Позже Министерство обороны РФ официально подтвердило эту скорбную новость.