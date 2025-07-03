Жители Владивостока несут цветы к фотографии погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Жители Владивостока скорбят в связи с гибелью в Курской области Героя России, заместителя главкома ВМФ, гвардии генерал-майора Михаила Гудкова. Люди несут цветы к табличке с его именем, сообщает телеканал «Звезда».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил , что память заместителя главнокомандующего ВМФ России обязательно увековечат на Курской земле, за которую он отдал жизнь.

«Даже став замглавкома, он продолжал лично выезжать в части, бывать на позициях. Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», — написал врио главы региона.