Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» пройдёт в Москве 5 июля

Церемония прощания с радиоведущим Михаилом Антоновым пройдёт 5 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.

«Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу 5 июля по адресу Иваньковское шоссе д. 7, ЦКБ гражданской авиации», — приводит его слова ТАСС.

Горбунов уточнил, что мероприятие начнётся в 11:30 по московскому времени.