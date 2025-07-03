Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» пройдёт в Москве 5 июля
Михаил Антонов. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»
Церемония прощания с радиоведущим Михаилом Антоновым пройдёт 5 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.
«Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу 5 июля по адресу Иваньковское шоссе д. 7, ЦКБ гражданской авиации», — приводит его слова ТАСС.
Горбунов уточнил, что мероприятие начнётся в 11:30 по московскому времени.
Напомним, сегодня стало известно о смерти ведущего эфиров радио «Комсомольская правда» Михаила Антонова. Ему было всего 49 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.