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Регион
3 июля, 12:30

Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» пройдёт в Москве 5 июля

Михаил Антонов. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Михаил Антонов. Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Церемония прощания с радиоведущим Михаилом Антоновым пройдёт 5 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.

«Прощание с Михаилом Антоновым состоится в субботу 5 июля по адресу Иваньковское шоссе д. 7, ЦКБ гражданской авиации»,приводит его слова ТАСС.

Горбунов уточнил, что мероприятие начнётся в 11:30 по московскому времени.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти ведущего эфиров радио «Комсомольская правда» Михаила Антонова. Ему было всего 49 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Юрий Лысенко
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