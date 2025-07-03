Мела Гибсона застукали с пачкой снюса на священной горе Афон

Известный американский актёр и режиссёр Мел Гибсон прибыл 27 июня в сербский монастырь Хиландар, расположенный на Афоне. Артист провёл там несколько дней, сообщают сербские СМИ. Однако отказаться от пагубной привычки даже в священном месте Гибсон не смог, о чём свидетельствует необычная коробочка, которую фанаты заметили в кармане актёра.

Мел Гибсон гостит в сербском монастыре на Афоне. Обложка © «Православие.ru»

Двукратный лауреат «Оскара» решил привезти с собой упаковку жевательного табака — снюса. Скрывать от публики свою зависимость 69-летней актёр не стал и положил баночку в самый заметный карман. В монастыре ознакомился с основными святынями, посетил уединённые кельи и принял участие в богослужениях. В Хиландаре он также встретил Видовдан, значимый для каждого серба день памяти Косовской битвы.

Сам по себе Гибсон католик, в 2004 году он представил фильм «Страсти Христовы», повествующий о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Уникальной особенностью фильма стало использование арамейского и латинского языков для всех диалогов. В российском прокате фильм демонстрировался с субтитрами, без перевода.

После Гибсон заявлял о планах снять продолжение под названием «Страсти Христовы: Воскресение», которое будет посвящено событиям, произошедшим в период между распятием и воскресением Иисуса Христа, описанным в Евангелии.