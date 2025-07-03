Посольство РФ разрешило россиянам приезжать в Израиль

Россияне могут посещать Израиль в условиях относительной стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве на официальном сайте.

«В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля», — говорится в заявлении диппредставительства.