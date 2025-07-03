Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:58

Посольство РФ разрешило россиянам приезжать в Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Россияне могут посещать Израиль в условиях относительной стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве на официальном сайте.

«В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля», — говорится в заявлении диппредставительства.

При этом в посольстве рекомендовали россиянам, находящимся в Израиле, воздержаться от поездок в приграничные с Сирией и Ливаном районы, а также в окрестности сектора Газа.

Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в Газе на 60 дней
Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в Газе на 60 дней

Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Белом доме прозвучало заявление о завершении конфликта между Ираном и Израилем. Согласно этой информации, противоборствующие стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Вашингтон сообщил о достижении «перемирия» и заявил о полной ликвидации иранской ядерной программы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar