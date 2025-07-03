Посольство РФ разрешило россиянам приезжать в Израиль
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Россияне могут посещать Израиль в условиях относительной стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве на официальном сайте.
«В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля», — говорится в заявлении диппредставительства.
При этом в посольстве рекомендовали россиянам, находящимся в Израиле, воздержаться от поездок в приграничные с Сирией и Ливаном районы, а также в окрестности сектора Газа.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Белом доме прозвучало заявление о завершении конфликта между Ираном и Израилем. Согласно этой информации, противоборствующие стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Вашингтон сообщил о достижении «перемирия» и заявил о полной ликвидации иранской ядерной программы.