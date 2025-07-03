Коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

Коуч по маркетингу и основатель «Фабрики миллионеров» обвинён в изнасиловании одного из своих учеников. Мальчик обратился в полицию спустя два с половиной года после происшествия. Об этом сообщает Mash.

14-летний мальчик встретил 37-летнего Петра Д. в сентябре 2022 года. Подросток купил у него онлайн-курс и начал учиться через видеозвонки. В ноябре коуч пригласил своих учеников на встречу в отель в Москве. Он предложил мальчику как «лучшему ученику» бесплатное проживание и обучение в этом отеле. Вечером Пётр Д. уговорил его остаться на ночь в номере. Утром мальчик проснулся и понял, что его изнасиловали.

Через два дня коуч пригласил мальчика поехать с ним в Сочи, где домогательства продолжились. В полицию мальчик обратился только в июне 2025 года.

Пётр Д. представляется как «наставник коучей и психологов», владелец оптики, руководитель хора и бакалавр семинарии. Он описывает себя как гения, плейбоя и будущего миллиардера. Секретами успеха он делится в своём закрытом Telegram-канале, где обещает помочь развить личность за четыре недели.