Коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика
Mash: В Москве коуча «Фабрики миллионеров» подозревают в изнасиловании мальчика
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Коуч по маркетингу и основатель «Фабрики миллионеров» обвинён в изнасиловании одного из своих учеников. Мальчик обратился в полицию спустя два с половиной года после происшествия. Об этом сообщает Mash.
14-летний мальчик встретил 37-летнего Петра Д. в сентябре 2022 года. Подросток купил у него онлайн-курс и начал учиться через видеозвонки. В ноябре коуч пригласил своих учеников на встречу в отель в Москве. Он предложил мальчику как «лучшему ученику» бесплатное проживание и обучение в этом отеле. Вечером Пётр Д. уговорил его остаться на ночь в номере. Утром мальчик проснулся и понял, что его изнасиловали.
Через два дня коуч пригласил мальчика поехать с ним в Сочи, где домогательства продолжились. В полицию мальчик обратился только в июне 2025 года.
Пётр Д. представляется как «наставник коучей и психологов», владелец оптики, руководитель хора и бакалавр семинарии. Он описывает себя как гения, плейбоя и будущего миллиардера. Секретами успеха он делится в своём закрытом Telegram-канале, где обещает помочь развить личность за четыре недели.
Ранее во Франции разгорелся скандал вокруг католической школы Нотр-Дам-де-Бетаррам, прозванной «супермаркетом для маньяков». 200 экс-учеников подали иски, обвиняя священников и сотрудников в насилии с 1957 по 2004 год, включая 90 случаев сексуальных домогательств и изнасилований.