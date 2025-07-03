Путин назвал главным смыслом научных достижений повышение качества жизни граждан

«Прошу всегда помнить: смысл всех научных и инженерных разработок, а также экологических инициатив — это, прежде всего, повышение качества жизни граждан. Особенно — семей с детьми», — заявил глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».