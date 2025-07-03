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3 июля, 13:06

Путин назвал главным смыслом научных достижений повышение качества жизни граждан

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель научных и технологических достижений — улучшение качества жизни людей.

«Прошу всегда помнить: смысл всех научных и инженерных разработок, а также экологических инициатив — это, прежде всего, повышение качества жизни граждан. Особенно — семей с детьми», — заявил глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

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Ранее в ходе того же форума Путин увидел экспозицию участников конкурса «Знай наших». Посещение выставки позволило президенту лично ознакомиться с инновационными разработками и успешными проектами, представляющими разные отрасли.

Марина Фещенко
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