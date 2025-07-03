В семь раз за 20 лет: В РФ забили тревогу из-за всплеска заболеваемости жировым гепатозом

Почти 30% взрослых россиян, согласно статистике, страдают от неалкогольной жировой болезни печени. Причём за последние 20 лет пациентов с таким диагнозом стало в семь раз больше, и это не предел. Об этом предупредила врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Медик объяснила, что при жировом гепатозе откладывается много жира в клетках печени, из-за чего орган перестаёт работать нормально. По словам эксперта, патология может возникнуть из-за нарушения обмена веществ по причине диабета и ожирения.

«Статистику по этой болезни нельзя назвать достоверной. Сейчас около 30% взрослого населения России страдают от этой проблемы. Чаще страдают женщины, но как врач, который много работает в полевых условиях, я могу сказать, что многие мужчины вообще не обращаются к врачам, особенно в тяжёлом состоянии. Поэтому они не попадают в статистику. Женщины чаще обращаются за медицинской помощью, но и среди них есть те, кто не получает должного внимания», — подчеркнула Дианова в беседе с «Газетой.ru».

Диетолог отметила, что эта проблема очень серьёзная, она может усугубиться в будущем. Причём в зоне риска также подростки и россияне без лишнего веса. Медик дополнила, что следует пройти обследование, даже если у человека нет ожирения первой степени, но повышен индекс массы тела. По её словам, обратиться к специалисту нужно подросткам, так как у них метаболизм работает активнее, а ожирение может привести к опасным последствиям. В их числе — фиброз и цирроз.