Мишустин: Уход за ребёнком будет учитываться в страховом стаже многодетных
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Теперь в страховой стаж многодетных родителей будет учитываться время, когда они ухаживают за каждым ребёнком. Об этом сообщил Михаил Мишустин, глава правительства России.
«В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребёнком без ограничения», — сказал он на заседании кабмина.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ разработали законопроект, предусматривающий учёт всех периодов отпуска по уходу за ребёнком в страховом стаже. Как указано на сайте Минтруда, законопроект отменяет ограничение, согласно которому в страховой стаж включались только периоды ухода за ребёнком до полутора лет, не превышающие в сумме шести лет или ухода за четырьмя детьми. Теперь все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут учитываться в стаже.