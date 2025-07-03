Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:28

Мишустин: Уход за ребёнком будет учитываться в страховом стаже многодетных

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Теперь в страховой стаж многодетных родителей будет учитываться время, когда они ухаживают за каждым ребёнком. Об этом сообщил Михаил Мишустин, глава правительства России.

«В страховом стаже мамы или папы будет учитываться период присмотра за каждым ребёнком без ограничения», — сказал он на заседании кабмина.

Многодетных россиян могут отправить в «бессрочный декрет»
Многодетных россиян могут отправить в «бессрочный декрет»

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ разработали законопроект, предусматривающий учёт всех периодов отпуска по уходу за ребёнком в страховом стаже. Как указано на сайте Минтруда, законопроект отменяет ограничение, согласно которому в страховой стаж включались только периоды ухода за ребёнком до полутора лет, не превышающие в сумме шести лет или ухода за четырьмя детьми. Теперь все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут учитываться в стаже.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Минтруд РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar