Мишустин: Уход за ребёнком будет учитываться в страховом стаже многодетных

Теперь в страховой стаж многодетных родителей будет учитываться время, когда они ухаживают за каждым ребёнком. Об этом сообщил Михаил Мишустин, глава правительства России.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ разработали законопроект, предусматривающий учёт всех периодов отпуска по уходу за ребёнком в страховом стаже. Как указано на сайте Минтруда, законопроект отменяет ограничение, согласно которому в страховой стаж включались только периоды ухода за ребёнком до полутора лет, не превышающие в сумме шести лет или ухода за четырьмя детьми. Теперь все периоды отпуска по уходу за ребёнком будут учитываться в стаже.