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3 июля, 13:57

Путин: Россия сегодня делает рывок в сфере беспилотников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия активно развивает сферу беспилотных технологий, демонстрируя значительный прогресс в этой области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений здесь. Я только недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности», — отметил президент.

Половина техники ВСУ была поражена с использованием беспилотников, заявил Путин
Половина техники ВСУ была поражена с использованием беспилотников, заявил Путин

Ранее Путин заявил, что недорогие беспилотные летательные аппараты продемонстрировали поразительную эффективность в противодействии дорогостоящей военной технике. По его словам, в оборонной сфере критически важно учитывать экономическую целесообразность, соотнося затраты и полученный результат. Он также отметил, что системы наблюдения с искусственным интеллектом, внедрённые, например, в Москве, значительно снизили уровень нарушений.

Александра Мышляева
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