Путин: Россия сегодня делает рывок в сфере беспилотников

«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время. Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений здесь. Я только недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности», — отметил президент.