Павел Воля чуть не утонул перед концертом в Светлогорске

Российский комик Павел Воля едва не утонул во время прогулки на лодке перед концертом в Светлогорске. Об этом артист сообщил в своём телеграм-канале. Воля сначала отметил тёплую погоду, а затем рассказал, что вместе с командой решил прокатиться по воде. Однако лодка неожиданно начала тонуть.

«На этой лодочке мы отошли, и такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем, мы привязали судно, чтобы оно не утонуло дальше», — рассказал комик.

Несмотря на происшествие, артист выступил на концерте и поблагодарил зрителей.