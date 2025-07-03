Павел Воля чуть не утонул перед концертом в Светлогорске
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Российский комик Павел Воля едва не утонул во время прогулки на лодке перед концертом в Светлогорске. Об этом артист сообщил в своём телеграм-канале. Воля сначала отметил тёплую погоду, а затем рассказал, что вместе с командой решил прокатиться по воде. Однако лодка неожиданно начала тонуть.
«На этой лодочке мы отошли, и такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем, мы привязали судно, чтобы оно не утонуло дальше», — рассказал комик.
Несмотря на происшествие, артист выступил на концерте и поблагодарил зрителей.
Ранее Воля у себя в соцсетях опубликовал поздравление ко дню рождения своей жены, гимнастки Ляйсан Утяшевой. Ей исполнилось 40 лет. В поздравлении муж не упустил ни одной грани таланта и достоинства супруги. Он вспомнил её блистательные спортивные достижения, подчеркнул успехи в других сферах и особо отметил её роль как любящей жены и матери. Он назвал Ляйсан не просто женщиной, а прекрасным образцом для подражания, своей музой и главным источником вдохновения.