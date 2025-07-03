Отношение президента России Владимира Путина к Западу обусловлено прагматизмом, уверен заведующий кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин. По его словам, глава государства не даёт западным партнёрам пользоваться благами и ресурсами нашей страны, как те привыкли делать после распада СССР.

«До сих пор [страны Запада] не могут поверить, что время использования ресурсов нашей страны исключительно в интересах своего обогащения закончено! Наступила эпоха рационального прагматизма», — подчеркнул в интервью RuNews24.ru кандидат политических наук.