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3 июля, 14:21

«Эпоха рационального прагматизма»: Политолог раскрыл отношение Путина к Западу

Политолог Бирюлин: Отношение Путина к Западу обусловлено прагматизмом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Отношение президента России Владимира Путина к Западу обусловлено прагматизмом, уверен заведующий кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин. По его словам, глава государства не даёт западным партнёрам пользоваться благами и ресурсами нашей страны, как те привыкли делать после распада СССР.

«До сих пор [страны Запада] не могут поверить, что время использования ресурсов нашей страны исключительно в интересах своего обогащения закончено! Наступила эпоха рационального прагматизма», — подчеркнул в интервью RuNews24.ru кандидат политических наук.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что игра с Западом в одни ворота закончилась. Глава государства отметил, что Россия достойно решает проблемы с необходимостью бюджетных военных расходов. По его словам, если Запад хочет увеличивать свои военные расходы, пусть делает, но такие решения говорят об агрессивности ЕС и США.

Борис Эльфанд
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