Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:19

Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $687,7 млрд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Международные резервы России увеличились на 0,1% и достигли суммы в 687,7 миллиарда долларов в период с 20 по 27 июня, тем самым обновив исторический максимум. Об этом рассказали в пресс-службе Банк России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в заявлении.

Международные резервы ЦБ на 20 июня оценивались в 687,2 миллиарда долларов, а предыдущий рекорд был зафиксирован 9 мая 2025 года (687,3 миллиарда долларов).

В Центробанке рассказали, есть ли в России экономический спад
В Центробанке рассказали, есть ли в России экономический спад

Ранее Центробанк предупредил о возможных мерах против банков, применяющих недобросовестные практики при оформлении вкладов. В ЦБ отметили, что уже рекомендовали кредитным организациям чётко доводить до клиентов условия вкладов при дистанционном обслуживании. При выявлении нарушений будут приниматься надзорные меры.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar