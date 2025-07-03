Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $687,7 млрд

Международные резервы России увеличились на 0,1% и достигли суммы в 687,7 миллиарда долларов в период с 20 по 27 июня, тем самым обновив исторический максимум. Об этом рассказали в пресс-службе Банк России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в заявлении.

Международные резервы ЦБ на 20 июня оценивались в 687,2 миллиарда долларов, а предыдущий рекорд был зафиксирован 9 мая 2025 года (687,3 миллиарда долларов).