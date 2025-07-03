В Рязани полицейские жёстко заломали пожилую «закладчицу», которая фотографировала цветы

В Рязани полицейские сломали руку пенсионерке, приняв её за закладчицу наркотиков. Об этом сообщила сама пострадавшая в своём аккаунте «ВКонтакте».

Цветы, которые фотографировала учительница и последствия этих фотографий. Фото © VK / Валентина Николаевна

По словам женщины, во время прогулки, когда она фотографировала цветы, к ней подошли неизвестные, вырвали телефон, надели наручники и нанесли телесные повреждения.

«Видите ли, очень странно, что девушка фотографирует цветы. Это же преступление века — фотографирование цветов! Если девушка (а в моём случае — бабушка) в 12:20 снимает цветы на лугу недалеко от дома на телефон — значит, она закладчица», — написала пенсионерка.

В результате жёсткого задержания медики диагностировали у неё перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы. В полиции заявили, что оперативники якобы заметили у гражданки признаки противоправных действий и остановили для проверки. Когда она попыталась уйти, её заковали в наручники, чтобы предотвратить побег. После установления личности и проверки по базам женщину отпустили.

«Теперь посмотрите на эту ситуацию моими глазами. Сидишь себе на туристическом коврике(!) (днём!) с телефоном в руках (спустя минут 10 после того, как сделал фото), наслаждаешься видом воды. К тебе (заметьте, со спины) подходит довольно крупный молодой человек и начинает требовать сначала карты, потом телефон. Шок? — Шок. Страх? — Ещё какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовëшь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит как плеть, а в ответ слышишь: «Ничего, переживешь!», — добавила Валентина.