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3 июля, 15:18

В комплексе: Названы продукты, которые помогут добиться идеального загара без пятен

Диетолог Соломатина: Арбуз, помидоры и облепиха способствуют правильному загару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Для получения красивого и ровного загара следует нормализовать кишечную микрофлору. Для этого стоит употреблять некоторые продукты. Какие именно, раскрыла врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Всё работает в комплексе. У каждого из нас есть внутренние фильтры солнечного излучения. Для равномерного и правильного загара (без ожогов) рекомендуется употреблять продукты с ликопином и бета-каротином: помидоры, арбузы, тыкву, морковь, облепиху, абрикосы, персики», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

Соломатина дополнила, что полифенолы и антиоксиданты отдают свободные электроны и стабилизируют разрушенную молекулу. По её словам, это своего рода цепная реакция. Когда молекула теряет электрон, то становится нестабильной и «отбирает» его у соседних клеток.

«Нам нужны антиоксиданты — это все овощи, фрукты и продукты животного происхождения», — подытожила врач.
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А ранее Life.ru писал, что наличие более 50 родинок на теле увеличивает риск меланомы. По словам специалиста, нужно регулярно проверять кожу у врачей, чтобы вовремя заметить тревожные изменения.

Дарья Нарыкова
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