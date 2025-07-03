В комплексе: Названы продукты, которые помогут добиться идеального загара без пятен

Для получения красивого и ровного загара следует нормализовать кишечную микрофлору. Для этого стоит употреблять некоторые продукты. Какие именно, раскрыла врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Всё работает в комплексе. У каждого из нас есть внутренние фильтры солнечного излучения. Для равномерного и правильного загара (без ожогов) рекомендуется употреблять продукты с ликопином и бета-каротином: помидоры, арбузы, тыкву, морковь, облепиху, абрикосы, персики», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

Соломатина дополнила, что полифенолы и антиоксиданты отдают свободные электроны и стабилизируют разрушенную молекулу. По её словам, это своего рода цепная реакция. Когда молекула теряет электрон, то становится нестабильной и «отбирает» его у соседних клеток.

«Нам нужны антиоксиданты — это все овощи, фрукты и продукты животного происхождения», — подытожила врач.