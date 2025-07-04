Охотник за спутниками: Почему «Космос-2558» на орбите так напугал Пентагон Британия взбудоражена новостью о запуске нового российского спутника «Космос-2558», который называют "убийцей спутников". Почему НАТО так испугалось — разбирался Life.ru. 3 июля, 21:31 Почему Пентагон боится спутника Космос-2558? Угроза космическому оружию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Британское издание The Sun сообщает, что Россия запустила спутник «Космос-2558».

«Космос-2558»: почему новый российский спутник вызвал панику в НАТО?

«Космос-2558» называют секретным военным спутником, который близок к американскому спутнику-шпиону USA-326. На западе считают, что российский спутник преследует космическое тело США с 2022 года. Кроме того, The Sun заявляет, что он способен сбить его. Также от него отделился другой объект, который обозначили как «2025-089С». По заявлению западной прессы, на его борту может находиться оружие, способное сбивать другие спутники.

— Два предыдущих российских спутника того же типа, «Космос-2519» и «Космос-2542», также выпустили малые спутники, которые получили обозначения «Космос-2521» и «Космос-2543», — говорится в статье.

Пентагон в тревоге: «Космос-2558» может атаковать спутники США

Британские журналисты утверждают, что ещё в 2023 году Россия запустила спутники с оружием, способные уничтожать другие объекты. В Министерстве обороны США опасаются того, что российские спутники находятся на той же орбите, что и американские, а значит, представляют опасность.

— Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, скорее всего, является противокосмическим оружием. Он был выведен на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, — заявил бригадный генерал Пэт Райдер.

Он добавил, что американские военные должны быть готовы к обороне космического пространства.

Это не первый испуг США из-за российских военных объектов. В 2023 году в Вашингтоне говорили о том, что Москва отправила в космос ядерное оружие. Также в Пентагоне утверждают, что Россия уже испытала спутник, способный сбивать другие объекты. Речь идёт о «Космосе-2543».

Лазерный «Пересвет» и спутники-убийцы: арсенал России в космосе

На Западе уже много лет говорят о том, что Россия готовится к звёздным войнам. В 2018 году сообщалось, что на орбиту выведены «Космос-2491», 2499, 2504 и 2519. Все они якобы тоже спутники-убийцы. У Советского Союза действительно был спутник, способный уничтожать другие объекты. Но в 1993 году его самого не стало.

— У России есть и другое противоспутниковое оружие. Принцип действия лазерного комплекса «Пересвет» основан на засвечивании лазерным лучом оптических систем разведывательных спутников. Космический аппарат буквально слепнет и временно не может выполнять свои функции, — отметил военный корреспондент Александр Коц, добавив, что ещё в 2021 году прошли испытания системы ПРО, которая сбила спутник.

Запуск ракеты «Союз-2.1б». Фото © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Сергей Рябков: Почему Россия не нарушает космические договоры?

Отвечать на обвинения США в размещении оружия в космосе приходилось и российскому Министерству иностранных дел. Это было в 2024 году.

— Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость, — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спутники-убийцы России: когда они действительно будут использованы?

Военкор Александр Коц считает, что спутники-убийцы действительно существуют. Но они бездействуют, хотя находятся на одной орбите с потенциальной целью.

— Стратегия их применения проста: обеспечить присутствие скрытых платформ на орбите, которые при необходимости могут быть активированы без стартов с Земли, что исключает раннее предупреждение и делает перехват почти невозможным, — объясняет Коц.

Таким образом, опасения США могут быть и ненапрасными, но понятно, что такое оружие будет применяться, только когда будет реальная угроза.

Авторы Даниил Черных