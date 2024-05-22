"Вброс из Вашингтона": В МИД РФ приструнили США за фейк о запуске в космос "убийцы спутников"

Сообщения Пентагона о том, что Россия якобы вывела на околоземную орбиту аппарат, который может нести противоспутниковое оружие, не соответствуют действительности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, добавив, что космическая программа нашей страны развивается согласно плану.

"Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость", — сказал он журналистам.

В то же время дипломат обратил внимание на то, что Россия всегда последовательно выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите.