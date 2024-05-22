В Пентагоне испугались, что Россия запустила в космос "убийцу спутников"
Пентагон предполагает, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат
Министерство обороны США предполагает, что Россия запустила на орбиту аппарат, который якобы способен нести противоспутниковое оружие. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Мы следим за тем, что 16 мая <...> Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", — сказал представитель американского военного ведомства журналистам.
Райдер утверждает, что его орбита совпадает с той, где находится правительственный спутник США. Также, по его словам, характеристики аппарата сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019–2022 годах.
Примечательно, что заявление представителя Пентагона прозвучало на следующий день после того, как Совбез ООН именно за счёт голосов стран Запада отклонил подготовленный Россией и Китаем проект резолюции, призывающей все страны прекратить размещение и применение в космосе любого оружия. Из 15 членов СБ за документ проголосовали семь государств, среди них — Китай и Алжир. Ещё семь стран, включая США, Францию и Британию, выступили против. Швейцария от голосования воздержалась. Постпред РФ при Организации Объединённых наций Василий Небензя предупредил Запад об ответе России на милитаризацию космоса, а в Пекине выразили разочарование итогами голосования.
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