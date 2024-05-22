В Пентагоне испугались, что Россия запустила в космос "убийцу спутников"

Министерство обороны США предполагает, что Россия запустила на орбиту аппарат, который якобы способен нести противоспутниковое оружие. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы следим за тем, что 16 мая <...> Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", — сказал представитель американского военного ведомства журналистам.